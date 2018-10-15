2018-10-15T13:26:39+03:00
Общество

«Чарующим взглядом и милой улыбкой»: подписчики оценили глубокое декольте звезды Playboy Марии Лиман

Очередное фото красотки залайкали фанаты
ГОШЕВ Игорь
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Очередное фото красотки залайкали фанаты. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Очередное фото красотки залайкали фанаты. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман воспользовалась солнечной погодой и прогулялась по улицам столицы в рубашке с откровенным декольте. Поклонники оценили фотографию, тем более что — посмотреть-то есть на что.

- Какими качествами должна обладать красивая девушка? - спросила она у своих подписчиков. - Совершенству нет предела. На достигнутом никогда не останавливайтесь.

Так подписала она снимок. А поклонники молчать не стали.

liman_marialiman_maria
Какими качествами должна обладать красивая девушка?
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- Ты самая красивая страница моей жизни, - написал один из них.

- Вау просто, супер красивая и очень эротичная девочка, богиня настоящая! - вторит ему другой.

- Красивые девушки это какой то особый вид человека? - ответил на вопрос модели третий и пояснил, что ценит в девушках «верность, мудрость и женственность».

Еще один признался, что красивая девушка должна обладать «чарующим взглядом и милой улыбкой».

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