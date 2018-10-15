«Чарующим взглядом и милой улыбкой»: подписчики оценили глубокое декольте звезды Playboy Марии Лиман
Звезда Playboy Мария Лиман воспользовалась солнечной погодой и прогулялась по улицам столицы в рубашке с откровенным декольте. Поклонники оценили фотографию, тем более что — посмотреть-то есть на что.
- Какими качествами должна обладать красивая девушка? - спросила она у своих подписчиков. - Совершенству нет предела. На достигнутом никогда не останавливайтесь.
Так подписала она снимок. А поклонники молчать не стали.
- Ты самая красивая страница моей жизни, - написал один из них.
- Вау просто, супер красивая и очень эротичная девочка, богиня настоящая! - вторит ему другой.
- Красивые девушки это какой то особый вид человека? - ответил на вопрос модели третий и пояснил, что ценит в девушках «верность, мудрость и женственность».
Еще один признался, что красивая девушка должна обладать «чарующим взглядом и милой улыбкой».