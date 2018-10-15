2018-10-15T13:43:42+03:00
Общество

Поклонники раскритиковали «Мисс Россия» Татьяну Котову за кружевной пеньюар

Народ спрашивает, откуда у нее такое белье
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Красавица частенько балует поклонников фото. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Красавица частенько балует поклонников фото. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

Поклонники раскритиковали «Мисс Россия» Татьяну Котова за кружевной пеньюар, после того, как на днях красавица опубликовала фото и пожаловалась на осеннее настроение.

- Я наконец-то почувствовала вкус осени с теплыми свитерами, яркими зонтами и ароматными яблоками, - подписала она снимок. - Впереди уютные вечера с тыквенным пирогом и горячим какао, с каплями по окнам и под любимые фильмы. А какие у вас ассоциации вызывает октябрь?

Один из подписчиков красавицы написал:

- Танюша, именно с тем, что вы перечислили, у меня проходит каждая осень. А еще осень романтическая пора. Берегите себя, одевайтесь по погоде, чтоб не заболеть.

Другой также попытался порассуждать на заданную тему:

- Немного опасаюсь показаться неромантичным, но для меня октябрь - это всего лишь один из сезонных осенних месяцев календаря: как переходный этап, необходимый для подготовки к зиме... Однако октябрь – также уникален, как и любой другой месяц в году. В нем есть свои собственные краски, свои ароматы, свой колорит и свое, присущее только ему, очарование...

Правда, один из поклонников вместо ответа сам спросил у Татьяны: «Откуда у вас такое шикарное белье? Ведь Черкизон закрыли лет 10 назад», чем дал повод для дискуссии и критики.

Но были и те, кому понравился новый образ, подтверждение этому комплименты в духе: «Вы чудесны», «Шикарное фото», «Снимок, огонь» и «Ох, уж эти ножки».

kottovakottova
Сегодня я наконец-то почувствовала вкус осени с теплыми свитерами
25372 отметок «Нравится»93 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону группа подростков избила и ограбила 39-летнего мужчину
«На фоне изумительного заката»: пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото на малой родине
«Чарующим взглядом и милой улыбкой»: подписчики оценили глубокое декольте звезды Playboy Марии Лиман
Банк ВТБ предоставил кредит в 750 миллионов рублей на развитие бизнеса
В Ростове-на-Дону задержали поджигателя автомобилей
Невеста поздравила Баскова с днем рождения в социальной сети
Погода в Ростове-на-Дону 15-21 октября 2018: бабье лето продолжается
Донские пограничники изъяли 200 кг контрабандной красной икры
В Ростове-на-Дону жители Суворовского требуют построить тротуар у пешеходного перехода
В Ростовской области поднят по тревоге спецназ Южного военного округа
В Ростове-на-Дону разбитую остановку не убирают уже три недели
В Азове утонули трое мужчин, перевернувшись на весельной лодке
Отопление в Ростове-на-Дону включат сегодня, 15 октября 2018 года: телефоны горячих линий
Сбежавший из дома молодой человек спалил две машины в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в массовой аварии с участием четырех машин пострадали три человека
В центре Ростова-на-Дону дерево рухнуло на две иномарки