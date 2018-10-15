Поклонники раскритиковали «Мисс Россия» Татьяну Котову за кружевной пеньюар

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-15T13:43:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Поклонники раскритиковали «Мисс Россия» Татьяну Котова за кружевной пеньюар, после того, как на днях красавица опубликовала фото и пожаловалась на осеннее настроение.

- Я наконец-то почувствовала вкус осени с теплыми свитерами, яркими зонтами и ароматными яблоками, - подписала она снимок. - Впереди уютные вечера с тыквенным пирогом и горячим какао, с каплями по окнам и под любимые фильмы. А какие у вас ассоциации вызывает октябрь?

Один из подписчиков красавицы написал:

- Танюша, именно с тем, что вы перечислили, у меня проходит каждая осень. А еще осень романтическая пора. Берегите себя, одевайтесь по погоде, чтоб не заболеть.

Другой также попытался порассуждать на заданную тему:

- Немного опасаюсь показаться неромантичным, но для меня октябрь - это всего лишь один из сезонных осенних месяцев календаря: как переходный этап, необходимый для подготовки к зиме... Однако октябрь – также уникален, как и любой другой месяц в году. В нем есть свои собственные краски, свои ароматы, свой колорит и свое, присущее только ему, очарование...

Правда, один из поклонников вместо ответа сам спросил у Татьяны: «Откуда у вас такое шикарное белье? Ведь Черкизон закрыли лет 10 назад», чем дал повод для дискуссии и критики.

Но были и те, кому понравился новый образ, подтверждение этому комплименты в духе: «Вы чудесны», «Шикарное фото», «Снимок, огонь» и «Ох, уж эти ножки».