«На фоне изумительного заката»: пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото на малой родине
После триумфа на Чемпионате Европы-2018 пловчиха из города Волголонска Юлия Ефимова, похоже нашла время для поездки на родину. По крайне мере, подписчики звезды сразу же узнали по геолокации и местному пейзажу, где именно находится спортсменка. На фото Юлия сидит на фоне водохранилища и красивейшего заката, демонстрируя фотографу свою фирменную улыбку.
- Аааа, родное Цимлянское водохранилище! - написал один из подписчиков пловчихи.
- Цимлянск, как много в этом звуке... В водохранилище мы ловили бычков и отдавали их местным жителям, взамен получали яблоки и груши. Самые вкусные наверное на всем белом свете. Ничего вкусней больше не ел, в смысле яблок и груш, - поделился своей историей другой поклонник спортсменки.
- Шикарная девушка, на фоне изумительного заката, - похвалил Ефимову третий.
Были и те, кто просил красавицу устроить автограф-сессию.
- Юля, ты красотка! И к тому же моя землячка! Было бы здорово сделать с тобой селфи, - предложила одна из подписчиц.
Однако судя по всему, Ефимова редко отвечает на сообщения.