В Ростове-на-Дону группа подростков избила и ограбила 39-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-15T14:45:15+03:00

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В Ростове-на-Дону трое подростков (старшему 17, младшему - 15 лет) оказались под следствием из-за подозрений в совершении разбоя. Потерпевший - 39-летний ростовчанин.

Как оказалось, незадолго до нападения молодые люди выпивали вместе с мужчиной ( все случилось на улице Немировича-Данченко), а через некоторое время между ними начался конфликт. Подростки стали избивать собутыльника, нанося удары по голове и туловищу.

- Осознавая, что потерпевший не может оказать им должного сопротивления, несовершеннолетние завладели денежными средствами (6,5 тысяч рублей -автр) и мобильным телефоном гражданина, после чего скрылись с места происшествия, - пояснили в региональном следкоме.

Подростков задержали по горячим следам. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователем в суд направлены ходатайства о применении домашнего ареста в отношении подозреваемых.