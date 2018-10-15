2018-10-15T14:45:15+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону группа подростков избила и ограбила 39-летнего мужчину

Хулиганов вычислили и задержали
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В Ростове-на-Дону группа подростков избила 39-летнего мужчину.В Ростове-на-Дону группа подростков избила 39-летнего мужчину.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону трое подростков (старшему 17, младшему - 15 лет) оказались под следствием из-за подозрений в совершении разбоя. Потерпевший - 39-летний ростовчанин.

Как оказалось, незадолго до нападения молодые люди выпивали вместе с мужчиной ( все случилось на улице Немировича-Данченко), а через некоторое время между ними начался конфликт. Подростки стали избивать собутыльника, нанося удары по голове и туловищу.

- Осознавая, что потерпевший не может оказать им должного сопротивления, несовершеннолетние завладели денежными средствами (6,5 тысяч рублей -автр) и мобильным телефоном гражданина, после чего скрылись с места происшествия, - пояснили в региональном следкоме.

Подростков задержали по горячим следам. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователем в суд направлены ходатайства о применении домашнего ареста в отношении подозреваемых.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Азове утонули трое мужчин, перевернувшись на весельной лодке
Отопление в Ростове-на-Дону включат сегодня, 15 октября 2018 года: телефоны горячих линиий
Сбежавший из дома молодой человек спалил две машины в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в массовой аварии с участием четырех машин пострадали три человека
В центре Ростова-на-Дону дерево рухнуло на две иномарки
Соцсети: в центре Ростова-на-Дону иномарка столкнулась со скорой
«Завидуйте молча, диванные тролли»: ростовчанин поймал на набережной сома-гиганта
Красавец-спортсмен из Ростова-на-Дону вышел в финал шоу "Русский ниндзя"
Мохнатый мошенник: ловкач развел на деньги жителя Ростова-на-Дону, пообещав декоративное растение для дачи
Благотворительный хоккейный «Матч добра» в Ростове-на-Дону собрал 327 тысяч рублей в помощь детям-сиротам
В Ростовской области подразделения 150-й дивизии уничтожили условного противника, заманив его в танковую засаду
В Ростове-на-Дону открылся мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»
В соцсетях предупреждают о беременной воровке, орудующей в церквях Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону подросток рассказал, как его преследовал маньяк-педофил
В Ростовской области пропал без вести 32-летний Александр Бутенко
ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью с французским «Брестом» во 2-м туре Лиги чемпионов
Более тысячи тонн мусора вывезли с улиц Ростова-на-Дону в ходе общегородского субботника
В Ростовской области мужчина погиб, отравившись угарным газом
В Ростовской области неизвестные сожгли ночью два автомобиля
Путин поприветствовал слет студотрядов, проходящий в Ростове-на-Дону
В Аксайском районе задержали подозреваемого в серии квартирных краж