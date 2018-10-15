Василий Уткин потроллил жену Дениса Глушакова за дележ имущества футболиста "Спартака"

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-15T15:30:33+03:00

Спортивный комментатор предложил перенести памятник с роющейся в огромной сумке-кошельке девушкой на родину супругов - в Миллерово

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Спортивный комментатор Василий Уткин, известный своими довольно резкими — зачастую — высказываниями относительно футбольных тем, решил пошутить над ситуацией с бракоразводным процессом бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи, опубликовав на своей странице фото памятника, где перед зрителем предстает девушка, которая роется в огромном кошельке.

- Этот монумент будет перевезен в Миллерово Ростовской области и установлен в парке, где познакомились Денис и Дарья, впоследствии Глушаковы, в назидание всем желающим выйти замуж за футболиста, - подписал снимок Уткин.

Судя по всему, он хотел, таким образом, намекнуть на финансовую подоплеку семейного конфликта.

На самом деле, этот гротеск символизирует памятник женской сумочке — настолько большой, что хозяйке приходится залезать внутрь ее чуть ли не целиком, дабы найти что-то нужное. Установлен он в итальянском Пьемонте: эту работу в 2013-м представила Испания на биеннале парковой скульптуры Parco del Castello Reale.

Подписчики отреагировали на пост по-разному:

- Василий, жестковато немного, но очень тонко, - написали одни. - Это пособие для женщин, которые рыбачат на стадионах. Есть вероятность, что к этому памятнику будут приставать другие памятники.

Другие же посчитали юмор не вполне «тонким»:

- Ну ты монстр по части шуток, - полагают критики. - Не в случае с Глушаковыми,он же нищим был, когда они познакомились. Со знанием дела Вася говорит.

О том, что брак Дениса Глушакова и его жены Дарьи дал трещину, стало известно нынешней осенью, когда она сообщила, что застукала благоверного с любовницей в бане.

В ходе бракоразводного процесса Глушаковым предстоит, во-первых, решить, с кем именно будет жить их маленькие дочки (одной 7 лет, другой только исполнится два годика), а во-вторых, поделить дорогостоящее имущество - машины, особняк в Новой Риге, квартиры.