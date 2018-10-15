2018-10-15T16:22:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на дезинфекцию кладбищ потратят больше 700 тысяч рублей

Деньги пустят на борьбу с грызунами
ГОШЕВ Игорь
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Солидную сумму из бюджета города хотят потратить в Ростове-на-Дону. Такой вывод сделали журналисты, изучив портал госзакупок. Там объявлены торги на борьбу с грызунами и дезинфекцию кладбищ южной столицы. Общая сумма контракта - свыше 700 тысяч рублей.

Примечательно, что в списках не найдено самое большое в Европе - Северное кладбище. Зато больше всего планируют потратить на Братское кладбище. Там, в том числе на борьбу с грызунами, хотят израсходовать львинную долю от этой суммы. Также в планах навести порядок на Нижне-Гниловском погосте, Ливенцовском, Александровском, Пролетарском и Еврейско-Татарском кладбища. Суммы по каждому также исчисляются десятками, а то и сотнями тысяч рублей.

Сообщается, что аукцион состоится в самое ближайшее время - 25 октября 2018 года. А вот сделать работы выигравший тендер подрядчик должен уже до конца текущего года.

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