2018-10-16T09:28:28+03:00
Происшествия

В Ростовской области водитель "двенадцатой" сбил насмерть двух пешеходов

Третью пострадавшую с травмами доставили в больницу
Оксана АРТЕМОВА
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Трагедия произошла около 10 часов вечера 15 октября на 893 километре автодороги Новошахтинск - Майский в Ростовской области. 29-летний водитель "двенадцатой" на нелегулируемом пешеходном переходе сбил трех перебегающих дорогу людей. Двое - мужчина и женщина - погибли на месте, третью женщину с травмами доставили в больницу.

- В настоящее время на участке, где произошло ЧП, ведутся ремонтные работы, присутствуют освещение и дорожные знаки, дорожная разметка "Пешеходный переход" отсутствует. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали в Донском главке.

Напомним, подобная трагедия случилась в Ростове-на-Дону 28 сентября. Тогда на дороге в переулке Днепровском КамАз сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Женщина скончалась на месте происшествия.

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