В Ростове-на-дону два дня будут отключать свет на улице Лелюшенко

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-16T09:59:22+03:00

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Сегодня, 16 октября, несколько домов в Ростове остались без электричества. Муниципальное предприятие «Ростгорсвет» проводит техническое обслуживание оборудования. В связи с этим с 9 до 16 часов прекращена подача энергии по адресам: улица Лелюшенко, 11, 13, 13\1; улица Миронова, 2, 2Ж, а также торговый центр «Дельфин».

Завтра, 17 октября, в те же часы отключат свет по улице Лелюшенко, 15, 15А, 15В, 15Г и 17.

Коммунальщики приносят извинения жильцам указанных домов за доставленные неудобства.

Ранее та же компания сообщила, что 17 октября с 10 до 12 часов не будет света по проспекту Шолохова, 191, 191/1, 291/2 и на улице Зеленой. А с 13 до 15 часов - на проспекте Шолохова, 197, 199, 203 и 209.