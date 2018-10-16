В Ростовской области во время пожара погибла женщина

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-16T10:08:32+03:00

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В понедельник, 15 октября, в службы экстренного реагирования позвонили жители станицы Мечетинской Зерноградского района, они попросили приехать как можно быстрее. Загорелся 1-этажный частный дом, где живут люди.

Пожарные прибыли на место достаточно быстро, к этому времени огонь распространился на площади всего четырех квадратных метров, но спасти хозяйку не удалось. По предварительным данным, 38-летняя женщина отравилась продуктами горения.

Причина пожара выясняется. Напомним, с начала года в донском регионе на десять процентов выросло число пожаров. В частности, зарегистрировано 1742 возгорания, на которых погиб 131 человек, в том числе 5 детей. Травмы различной степени тяжести получили 202 человека.

Основные причины происшествий - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов (31,5% от общего числа), неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении (28,3%) и поджоги (14,2%).