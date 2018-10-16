2018-10-16T10:20:42+03:00
Дом. Семья

В Ростовской области корова чуть не померла с голоду, застряв в грязи

Вызволять животное пришлось спасателям
Илья БОГОМОЛОВ
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Застрявшая корова. Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".Застрявшая корова. Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".
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Ростовчане в социальной сети жалеют корову, застрявшую в топкой земле у водоема. Видео с бедным животным опубликовал городской паблик. ЧП случилось где-то в Ростовской области: "буренка" увязла на половину туловища, что для копытного, читай, полностью. Вызволять ее пришлось спасателям.

- Отбившаяся от стада корова заблудилась и увязла в грязи. Мы обнаружили ее случайно, - рассказал автор ролика. - Так бы там и осталась. Но позвонили спасателем, и корову в итоге достали.

Очевидно, животное хотело попить воды, но не ожидало, что провалится в вязкую землю на берегу. Судя по худобе, оно провело в "ловушке" несколько дней. Но небезразличные люди не дали корове умереть от голода и жажды.

Корова увязла в грязи. Ростовская область .Это Ростов-на-Дону!

Похожая ситуация произошла три года назад. В похожий "капкан" попала лошадь. Спасатели выкапывали ее шесть часов.

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