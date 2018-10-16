2018-10-16T10:25:40+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону создали установки по разделке колбас, полива и освещения

Свои проекты на закрытии «Проекториума» в ДГТУ представили студенческие команды
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУФото: предоставлено пресс-службой ДГТУ
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На днях в ДГТУ завершился трехнедельный интенсив студенческих проектов «Проекториум Garaж Lab: Инжиниринг».

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

По словам проректора по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Олега Полушкина, студентам предстояло за неделю освоить навыки разных профессией, оставшись один на один с проектом и погрузившись в тему. Каждый из участников проектных команд выполнял свою техническую задачу: менеджера-маркетолога, дизайнера, конструктора, электронщика или программиста. Все это происходило в условиях жесточайшего цейтнота и конкуренции. В итоге, участники на основе лучших предложенных идей разрабатывали технологии или устройства в виде полноценного прототипа, который был создан в соответствии с задачами предприятий-заказчиков. В их числе гранулятор для сухих кормов, система подвижного освещения, кормушка для сельскохозяйственного корма, устройство нарезки сырокопченой колбасы, укладчик сосисок в упаковку, чайный вендинговый аппарат, устройство для просветки винных бутылок, смеситель для корма, дозатор для внесения жидких добавок в винные материалы, систему автополива и мониторинга влажности почвы.

- Ребята довели свое дело до конца, они получили положительные отклики от заказчиков, а это самый главный результат, - заключил он.

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Три лучшие разработки из представленных на «Проекториуме» примут участие в конкурсе изобретателей «Донская сборка» с призовым фондом 800 000 рублей.

КСТАТИ

С 24 по 27 октября в ДГТУ пройдет конкурс-смотр изобретателей и инноваторов «Донская сборка.2018». Победители в номинациях «Студенческая разработка» и «Изобретение года» получат сертификаты на 250 тыс. руб., в номинации «Агротехнология года» – на 300 тыс. руб. Они дают право на покупку расходных материалов, компонентов и деталей для производства или совершенствования прототипа, услуг по патентованию, маркетинговым исследованиям, обучению и другим сервисам, которые будут способствовать коммерциализации и дальнейшему развитию изобретения. Отбор заявок на сайте донскаясборка.рф.

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