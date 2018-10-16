В Каменском районе таксист насмерть сбил 30-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-16T10:34:41+03:00

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Автоинспекторы Каменского района выясняют обстоятельства трагедии, которая случилась в хуторе Красновка. Поздно вечером в субботу, 13 октября, водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» на скорости сбил девушку, которая шла по дороге. Удар был такой силы, что несчастная скончалась на месте. Личность погибшей уже установлена, это 30-летняя местная жительница.

- По факту аварии начата проверка, - говорят в УГИБДД Ростовской области.

Накануне, 15 октября, примерно в 22:10 на автодороге Новошахтинск - Майский 27-летний водитель ВАЗ-2112 сбил троих пешеходов, которые пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу. В результате ДТП женщина (1980 года рождения) и мужчина (1975 года рождения) погибли на месте, еще одна пострадавшая с травмами доставлена в больницу.