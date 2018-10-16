Деньги для судьи: в Ростовской области адвокат обещал за 4 млн рублей оправдательный приговор

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-16T10:54:01+03:00

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Региональный следственный комитет распространил официальное сообщение о передаче в суд уголовного дела в отношении адвоката. Защитника обвиняют сразу в двух эпизодах предложения посредничества в передачи взятки.

Как стало известно «КП-Ростов», сначала адвокат предложил родственнице подзащитной (последняя попала под следствие из-за мошенничества) свою помощь. За 300 тысяч рублей он обещал, что ту не возьмут под стражу. Через некоторое время он заявил уже самой подозреваемой, что готов оказать содействие за 4 млн рублей. Эти деньги он «занесет» судье.

- До получения денежных средств противоправные действия адвоката в результате проведенных оперативных мероприятий были пресечены, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.