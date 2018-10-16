2018-10-16T11:01:03+03:00
Происшествия

Задержанный ФСБ в Ростове-на-Дону экс-директор крупной страховой компании подозревается в хищении 422 млн рублей

Топ-менеджер, по версии следствия, прокручивал схему с займами для подконтрольных фирм
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От действий топ-менеджера, по версии следствия, пострадали почти полторы тысячи человек.От действий топ-менеджера, по версии следствия, пострадали почти полторы тысячи человек.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В суд направлено уголовное дело в отношении главы одной из крупнейших региональных страховых компаний «Союз-Жизнь», который подозревается в хищении 422 млн рублей.

- В результате неправомерных действий топ-менеджмента организации пострадали почти полторы тысячи граждан, большинство из которых — это сотрудники оборонного предприятия «Роствертол», застрахованные по договорам накопительного страхования жизни и здоровья, - сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

Как выяснили чекисты в ходе оперативно-розыскных мероприятий, чтобы вывести громадные деньги со счетов страховой компании, использовалась схема заключения займов с подконтрольными ее руководителю фирмами, а также фиктивные сделки с ценными бумагами, драгметаллами и недвижимостью.

В 2015-м компания была признана банкротом — что, собственно, и послужило импульсом к началу оперативной разработки, по итогам которой, когда сотрудники ФСБ предоставили материалы в Главное следственное управление регионального главка МВД, и было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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