2018-10-16T11:18:58+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону муниципальная транспортная компания требует с мэрии долг за перевозки болельщиков на ЧМ-2018

Еще два иска предприятием поданы к областному Минтрансу и Агентству развития платежных систем
Александр СТЕПАНОВ
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Бесплатные шаттлы во время ЧМ перевезли десятки тысяч болельщиков. Фото: пресс-служба горадминистрации.Бесплатные шаттлы во время ЧМ перевезли десятки тысяч болельщиков. Фото: пресс-служба горадминистрации.
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Арбитражный суд Ростовской области приступает к рассмотрению первого из трех исков «Ростовпассажиртранса», в которых эта муниципальная компания требует вернуть ей долг на общую сумму в 22 млн рублей, образовавшийся, по мнению перевозчика, во время ЧМ-2018, когда ее автобусы работали шаттлами и курсировали с болельщиками к «Ростов-Арене» и фан-зоне.

В качестве ответчиков выступают региональный Минтранс (требования по возврату задолженности на 5,3 млн рублей), иск к которому будет рассмотрен первым во вторник, 16 октября, а также Агентство развития платежных систем (5,8 млн рублей, рассмотрение назначено на 24 октября) и, что самое интересное, кстати, департамент транспорта Ростова-на-Дону (10,8 млн, рассмотрение состоится 8 ноября) — по сути, перевозчик вступил в судебное разбирательство с собственным учредителем.

Между тем, ни одна из структур, призванных к суду в качестве ответчика, на данный момент не представила «КП» - Ростов-на-Дону» взвешенных, внятных комментариев по ситуации.

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