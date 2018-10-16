2018-10-16T11:40:39+03:00
Общество

На границе Ростовской области произошло землетрясение

Спасатели сообщили подробности
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На границе Ростовской области произошло землетрясение. Сейсмособытие зафиксировали днем 15 октября в 15:10. Известно, что эпицентр находился в акватории Азовского моря (около 50 километров от станицы Камышеватская Ейского района) на глубине пяти километров.

- По докладу оперативных дежурных ЕДДС Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений нет, - пояснили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме.

Напомним, два года назад в Ростове-на-Дону и на юго-западе области ощутили землетрясение с эпицентром на Украине. В течение полуминуты стены многоэтажных домов дрожали от толчков, которые стали отголосками более сильных колебаний. Как пояснили учение, землетрясение магнитудой 4.6, произошедшее в Мариуполе - редкое явление для юго-востока Украины.

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