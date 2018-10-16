В Ростовской области осудили врача-терапевта за липовую диспансеризацию пациентов

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-16T14:18:27+03:00

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В Ростовской области вынесли приговор врачу-терапевту, которую обвиняли сразу по двум статьям уголовного кодекса. Согласно официальной версии, она хитрила с диспансеризацией.

- Следствием и судом установлено, что в прошлом году врач-терапевт изготовила 24 карты учета диспансеризации пациентов и внесла в них заведомо ложные сведения о якобы проведенной диспансеризации, - пояснили в СУ СК России по РО.

Эти бумаги доктор передала в экономический отдел больницы, на основании которых, впоследствии, было произведено возмещение денежных средств на оплату медицинских услуг по диспансеризации, в том числе и начисление врачу-терапевту выплат стимулирующего характера.

Приговором суда врачу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,6 года условно с испытательным сроком один год с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей.