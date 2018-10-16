В Ростове-на-Дону расскажут, как стать профессионалом, за которым охотятся работодатели

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-16T14:21:53+03:00

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В среду, 17 октября, в 15:00 в Ростове-на-Дону пройдет уникальный тренинг «Не планируй, а будь: как стать профессионалом, за которым охотятся работодатели». Он пройдет зале «Орион» «ДонЭкспоцентра», что на проспекте Михаила Нагибина, 30. Как рассказали в ЮФУ, его проведет Василий Корельский - один из самых из самых востребованных российских медиатренеров. Известно, что мероприятие бесплатно для всех студентов региона и проводится в рамках федеральной образовательной программы олимпиады студентов «Я - профессионал».

Сообщается, что в рамках тренинга слушателей научат ставить цели, планировать свое будущее, а также развивать навыки самопрезентации. Тем более, что они - наиболее востребованные у работодателей. Однако исследования показывают, что средним и высоким уровнем развития этих качеств может похвастаться только каждый седьмой (!) выпускник вуза. Именно поэтому развитие soft skills или «гибких навыков» не менее важно, чем освоение академической программы и получения профессиональных компетенций.

К слову, аналогичные мероприятия с участием ведущих федеральных тренеров пройдут в 17 городах страны. До конца ноября их посетят более десяти тысяч российских студентов.

ВАЖНО

Для участие необходимо зарегистрироваться на сайте олимпиады студентов «Я – профессионал»: https://yandex.ru/profi/trainings

Подробнее о мероприятии: http://sfedu.ru/news/56902

Сайт олимпиады: https://yandex.ru/profi/