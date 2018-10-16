2018-10-16T16:44:35+03:00
Происшествия

На трассе Батайск - Ростов грузовик сбил дорожных рабочих, один человек погиб

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Во вторник, 16 октября, на трассе между Батайском и Ростовом произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, около половины десятого утра 28-летний водитель грузовика на скорости врезался в «ГАЗель» дорожных рабочих.

- По предварительным данным, от удара «ГАЗель» отбросило на людей, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Погиб дорожный рабочий 1949 года рождения, его 54-летний напарник доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, 15 октября примерно в 22:10 на автодороге Новошахтинск - Майский водитель ВАЗ-2112 допустил наезд на трех пешеходов, которые шли по нерегулируемому переходу. В результате ДТП женщина (1980 года рождения) и мужчина (1975 года рождения) погибли на месте, еще одна пострадавшая с травмами доставлена в больницу.

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