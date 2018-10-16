Банк ВТБ поддержит развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-16T15:05:20+03:00

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ВТБ развивает сотрудничество с Министерством сельского хозяйства РФ. На днях было подписано соглашение, в котором речь идет о расширении взаимодействия в области поддержки развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса страны. Что является важным фактором роста экономики страны.

В частности, документ предусматривает внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры для предприятий, разработку и реализацию инвестиционных программ, поддержку инновационного развития и модернизации компаний отрасли, развитие системы кредитования сферы сельского хозяйства, в том числе, в рамках региональных программ и с использованием механизмов государственной поддержки.

К слову, банк уже активно поддерживает эту отрасль специальными действующими кредитными продуктами для предприятий АПК, в том числе, для финансирования инвестиционных проектов. Так, с 2017 года ВТБ одним из первых начал работу по программе льготного кредитования, реализуемой совместно с Минсельхозом, и заключил уже более тысячи кредитных соглашений на сумму свыше 122 млрд рублей. Здесь намерены продолжать оказывать всестороннюю поддержку комплексу, повышая доступность финансирования предприятий отрасли.