2018-10-16T16:11:39+03:00
Общество

«Ростелеком» выступил техническим партнером 59-го Всероссийского слета студенческих отрядов в Ростове-на-Дону

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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&ensp;Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» в качестве технического партнера построил современную цифровую инфраструктуру для 59-го Всероссийского слета студенческих отрядов. Событие, к которому готовились более полугода, проходило 12-14 октября на 6 площадках Ростова-на-Дону и собрало почти 3000 человек из 74 субъектов Российской Федерации. Участниками слета стали представители федеральных органов власти, общественные деятели, студенты и крупнейшие работодатели страны.

Национальный оператор связи предоставил комплекс цифровых сервисов для мероприятия, включая абонентское оборудование с обслуживанием на весь период подготовки. Для федерального контакт-центра организаторов «Ростелеком» подключил единый бесплатный номер 8 800 и услугу «Виртуальная АТС» с возможностью записи, трекинга и аналитики всех телефонных звонков. Для работы дирекции и волонтеров студенческого слета компания предоставила интернет-каналы со скоростью 50 Мбит/сек и 100 Мбит/сек, а также Wi-Fiдля внутреннего пользования и «Управляемый Wi-Fi» с sms-авторизацией.

Председатель правления ростовского штаба студенческих отрядов Дмитрий Кротов: «Организовать слаженное передвижение 3000 человек – серьезная ответственность, которая во многом зависит от качества средств коммуникации. В этом смысле «Ростелеком» выступил надежным партнером мероприятия: сформировал специальную дирекцию, которая оперативно взаимодействовала с нашим штабом и обеспечила бесперебойную работу всех современных сервисов».

Ди ректор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов: «Слет студенческих отрядов – масштабное и динамичное событие для молодежи, которое идеально вписывается в концепцию нашей стратегии: быть надежным партнером для государства, бизнеса и населения. Студенческие отряды – строительные, педагогические, медицинские, – как и наша компания, каждый своими методами строит новую Россию».

В трехдневную программу слета вошли 20 различных мероприятий, среди которых образовательные мастер-классы, спортивные соревнования, конкурсы красоты и талантов, пленарные заседания, творческие фестивали многое другое.

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