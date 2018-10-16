Фото как из 90-х: невеста Баскова в леопарде сразила поклонников

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-16T16:45:44+03:00

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На странице невесты Баскова Виктории Лопыревой уже больше 37 тысяч лайков. Причина тому необычный образ, в котором белокурая красавица предстала перед поклонниками. Она опубликовала в своем Инстаграм фото в леопардовом мини, чем и вызвала шквал комплиментов: «Тигра», «Загадка», «Осеннее Золотце», «Красотка».

Были и те, кто не поверил, что снимок сделан недавно и предположили, что это «фото из 90-х».

- Когда на улице осень, а на душе - весна, - охарактеризовал пост красавицы один из ее подписчиков.

Надо сказать, что многие ждали ее совместных фото с женихом - "Золотым голосом России" Николаем Басковым. Тем более, что накануне, 15 октября, у него был день рождения. И модель поздравила его у себя на странице, признавшись в чувствах. Но на следующий день вместо фото-отчета с вечеринки по случаю праздника, просто опубликовала свой портрет.