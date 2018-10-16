«Я чувствую, что должна принадлежать народу»: Звезда Playboy Мария Лиман порадовала подписчиков голой грудью
Звезда Playboy Мария Лиман почти каждый день радует поклонников свежими фотографиями. Вот и на этот раз в Инстаграме сексапильной ростовчанки появился откровенный снимок в прозрачных трусиках и коротеньком топике, через который можно разглядеть прелести красавицы.
- Сладких снов, - написала красавица.
После чего поклонники засыпали ее комплиментами.
- Да разве же сон будет сладок, без такой красавицы рядышком! - написал один из них. - Балдею, когда вижу тебя.
Но были и те, кто пожелал все же сексапильной брюнетке: «Сладких снов». Некоторые похвалили ее за композицию: «Элегантно», «Твоя красота уникальна!», «Вы - сладкий мечта».
- Маша, что ты творишь вообще, такую красоту выкладывать, - задал ей вопрос один из Интернет-пользователей.
А вот другой охарактеризовал этот снимок так: «Я чувствую, что должна принадлежать народу».
Теперь красотке пишут комплименты на разных языках мира.