Житель Азова во время охоты на фазана случайно убил друга

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-16T17:14:58+03:00

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В Азове под следствие попал 41-летний местный житель, которого подозревают в убийстве по неосторожности. Как пояснили в региональном следственном комитете, мужчина застрелил своего друга (он из другого города, приехал в гости). Все случилось 15 октября на окраине городе, где мужчины охотились на фазанов.

- По данным следствия, подозреваемый, находясь в Азове на охоте, не убедившись в безопасности своих действий, выстрелил из охотничьего ружья 12 калибра в направлении взлетевшей птицы и по неосторожности попал в своего 36-летнего знакомого, находившегося в зоне выстрела, - рассказали в СУ СК России по РО.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали мужчину с ранением головы, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.