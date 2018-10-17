В центре Ростова-на-Дону ограничили движение до обеда

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-17T09:37:32+03:00

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В среду, 17 октября, в Ростове-на-Дону ограничили проезд на одном из проспектов в центре города.

Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, речь идет о проспекте Буденновском - на участке от улицы Большая Садовая до улицы Красноармейская. Ограничение будет действовать до 13:00. Правда, привычной работы общественного транспорта эти неудобства не коснуться, он будет кусировать по обычному маршруту.

Кроме того, по данным городской мэрии, из-за подготовки и празднования Дня сотрудников органов внутренних дел РФ, 7 ноября с 20:00 до 24:00 и 10 ноября с 08:00 до 13:00, будет ограничено движение по площади Театральная, улице Советская - на участке от площади Театральная до улицы Каяни, и проспекте Театральный - на участке от улицы Социалистическая до улицы Максима Горького.

Водителей просят выбирать пути объезда с учетом этой информации.