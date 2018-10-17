В Ростове-на-Дону во время пожара в многоквартирном доме пострадали женщина и ребенок

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-17T09:51:48+03:00

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Во вторник, 16 октября, в 18:40 в службы экстренного реагирования поступило сообщение от жителей многоквартирного дома, расположенного на проспекте Королева. Здесь загорелась квартира.

- Есть пострадавшие, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В ликвидации пожара принимали участие 16 человек личного состава, которые задействовали четыре единицы техники. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров.

Причина пожара еще устанавливается.

Напомним, с начала года в донском регионе на десять процентов выросло число пожаров. В частности, зарегистрировано 1742 возгорания, на которых погиб 131 человек, в том числе 5 детей. Основные причины происшествий - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов; неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении и поджоги.