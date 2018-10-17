Пассажира авиарейса Москва — Ростов-на-Дону забрали в полицию за курение во время полета

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-17T10:05:46+03:00

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Жителю Ростовской области грозит арест на 15 суток за вредную привычку: он позволил себе закурить во время полета, что категорически запрещено федеральным законом.

Инцидент, как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, произошел на борту лайнера, выполнявшего рейс из Москвы в южную столицу. 35-летний пассажир, утомившись, видимо, сидением в кресле, решил подымить, не дожидаясь приземления — закрылся в туалет, закурил и... там, собственно, он и «засветился», потому что в салон пошел дым.

- Экипаж передал спецсообщение о нарушении правопорядка на борту диспетчеру, а тот в свою очередь проинформировал об этом линейный отдел МВД в «Платове», - рассказали подробности в УТ МВД ПО СКФО. - Поэтому как только самолет сел, на земле его уже встречл наряд транспортной полиции, которому командир воздушного судна уточнил обстоятельства случившегося, после чего нарушитель был задержан, доставлен в отделение, в отношении него составлены административные протоколы.