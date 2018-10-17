Водитель ростовской маршрутки возит на переднем сидении только моделей

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-17T10:11:07+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию из городской маршрутки № 85А. Там, возле пассажирского сидения справа от водителя, приклеена необычная наклейка. Она указывает на то, что это "служебное" место, а значит кому попало садиться туда нельзя. Ничего удивительного - водители маршруток часто блокируют это сидение для пассажиров, положив на него свою куртку или ящик с инструментами. Но в этом случае табличка указывает, что определенная категория граждан все-таки может присесть, а именно - девушки с параметрами "90-60-90". К этому уточнению пририсован логотип мужского журнала "Playboy". Наверное, чтобы сразу было понятно, что это элитное место для шикарных фотомоделей. Ростовчане отмечают, что такие дамы вряд ли польстятся на переднее место в маршрутке.

Напомним, среди ростовчанок "Комсомолка" насчитала только две модели "Playboy" - Марию Лиман и Лизу Кей. Последняя сейчас живет в Америке.