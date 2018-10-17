2018-10-17T10:31:38+03:00
Общество

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету исторический парк «Россия – моя история» в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом исторический парк «Россия – моя история» в Ростове-на-Дону. Специалисты компании провели к интерактивному павильону волоконно-оптические линии, позволяющие развить скорость передачи данных до 1 Гбит/сек
материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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&ensp;Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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Торжественное Открытие комплекса, в котором представлена история нашей страны с древнейших времен, состоялось 14 октября в парке им. Островского. Экспозиция музея выполнена с помощью многочисленных цифровых решений: интерактивная лента истории, сенсорные экраны, видеостены, голограммы, 3D-реконструкции городов и сражений, - все технологии, требующие для качественного функционирования высокоскоростное и бесперебойное интернет-соединение. В настоящее время объект функционирует на скорости 100 Мбит/сек и пока удовлетворен данной скоростью, но предусмотрительно заложенные специалистами «Ростелекома» возможности позволяют увеличить ее десятикратно.

Исполнительный ди ректор фонда содействия социально-культурному развитию «Город» Виктор Гладкий: «Мы планируем регулярное обновление контента, поэтому придаем особую значимость надежности партнера и технологическому потенциалу проекта. Экспозиция включает почти 900 устройств, и, возможно, при обновлении презентаций каждому из них потребуется более сильный сигнал».

Для эффективного взаимодействия сотрудников и гостей музея специалисты «Ростелекома» планируют установить 25 SIP-телефонов с единым номером и функциями голосового меню, обратного звонка, аналитики и трекинга.

Ди ректор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов: «Участие в этом проекте значимо для «Ростелекома». Он затрагивает два основных идеологических аспекта нашей компании: бережливое отношение к истории и создание цифрового будущего. Уверен, что музей станет любимым местом для семейных походов и вызовет у детей живой интерес к обучению».

«Россия – моя история» – федеральный проект и самый масштабный экспозиционный комплекс в России. Такие исторические парки уже работают в 17 городах страны, первый открылся на ВДНХ в Москве в 2015 году. В Ростове-на-Дону музей начнет принимать посетителей 17 октября с 10.00 по адресу пр.Шолохова, 31 И. Музей одновременно может вместить 300 человек.

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