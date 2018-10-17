В Ростовской области в массовой аварии погиб хирург из Новочеркасска

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-17T11:02:40+03:00

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Вечером 16 октября под Ростовом-на-Дону в массовом ДТП погиб хирург БСМП Новочеркасска Николай Доброквашин. Выпускник Ростовского мединститута, талантливый врач зарекомендовал себя грамотным специалистом и за много лет работы заслужил сотни благодарностей от пациентов. Друзья и коллеги прощаются с мужчиной на его странице в социальной сети.

Доктор погиб на трассе у поселка Каменоломни. По предварительным данным, в его иномарку лоб в лоб врезался автомобиль виновника массовой аварии. До этого последний задел еще две машины.

- В 18:40 водитель автомобиля Mercedes 29 лет не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с иномарками Volvo, Kia и Renault, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области. - В результате ДТП 34-летний водитель Kia и 44-летний водитель Renault получили травмы, последний скончался в течение суток после аварии. По факту ДТП проводится проверка.

Доброквашин не дожил буквально три дня до своего 45-летия. У него остались жена и двое детей. Редакция газеты "Комсомольская правда Ростов" выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего.