2018-10-17T13:09:45+03:00
Общество

Выставка-ярмарка "Ростов Гостеприимный" 2018: кулинарные мастер-классы и дегустации донских продуктов

Ожидается, что попробовать деликатесов на ярмарке "Ростов Гостеприимный" 2018 соберутся 6000 человек
Оксана АРТЕМОВА
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Ярмарка-выставка "Ростов Гостеприимный" в 2018 году пройдет с 17 по 21 октября в «ДонЭкспоцентре». Организаторы надеются, что кулинарные мастер-классы, конкурсы-дегустации и концерты посетят около 6000 горожан и гостей города. Свою продукцию на праздник еды завезли крупнейшие производители из Ростовской области, Краснодарского края, Московской области, Ставропольского края, Воронежской области, Саратовской области и др. На стендах будут и свежайшие фермерские продукты, и деликатесы из рыбы я мяса диких животных (лося, кабана, медведя, бобра), и свежая выпечка, и ароматные сушеные грибы и ягоды, и мёд, и орехи, и варенье.

Время работы выставки: 17-20 октября – с 10.00 до 18.00, 21 октября – с 10.00 до 17.00.

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