В Ростове-на-Дону пропала 13-летняя школьница

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-17T13:16:58+03:00

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В социальных сетях появилось сообщение о пропавшей в Ростове-на-Дону школьнице. Пишут, что 13-летняя Виктория Помазкова вышла из дома утром 16 октября, но до своей гимназии во 2-ом поселке Орджоникидзе не дошла. Домой девочка тоже не вернулась. Ее телефон остался дома. Родители написали заявление в полицию.

- Проводятся мероприятия по розыску пропавшего ребенка, - подтвердили "КП" в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

Приметы: на вид 13 лет, нормального телосложения, рост 164 сантиметра, волосы каштанового цвета, глаза зелено-карие.

Была одета в спортивную кофту на молнии красного цвета, черные брюки, черные кроссовки. При себе у девочки был бордовый рюкзак и красная спортивная сумка с вещами.

Тем, кто что-либо знает о пропавшей девочке, просят сообщить по телефону: 89034350687.