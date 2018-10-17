2018-10-17T13:34:02+03:00
Происшествия

В Цимлянске налетчик с пистолетом ограбил ювелирный магазин

Злоумышленника удалось задержать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Цимлянске сотрудники полиции задержали местного жителя, которого считают причастным к ограблению ювелирного магазина. Согласно официальной версии правоохранительных органов, днем 16 октября в салон зашел мужчина в черных очках, медицинской маске и строительных перчатках. Достав пистолет, он выстрелил в сторону продавца, после чего потребовал украшения.

- Злоумышленник забрал с открытой витрины ювелирные изделия общей стоимостью более 60 тысяч рублей и скрылся, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - О случившемся продавец-консультант сообщила в дежурную часть полиции.

На место прибыли сотрудники правопорядка, которые установили и опросили возможных очевидцев ограбления, а затем вычислили подозреваемого. Известно, что 28-летний местный житель ранее был судим за кражу. Перчатки, маску, оружие и похищенные драгоценности он выкинул, а уехал он с места совершения преступления на своем автомобиле, который был припаркован рядом с ювелирным магазином.

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