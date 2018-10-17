2018-10-17T13:38:01+03:00
Общество

Ростовчанин продает талон на водку 1991 года за 120 тысяч рублей

Продавец уверяет, что "документ" подлинный
Оксана АРТЕМОВА
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Купили бы за 120 тысяч рублей?Купили бы за 120 тысяч рублей?
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Находчивый ростовчанин выставил на продажу... талон на водку, датированный сентябрем 1991 года. И просит за него - ни много ни мало - 120 000 рублей. В период тотального дефецита такие талоны ценились на вес золота и считались самыми ходовыми. Именно на них отцы семейств рвались обменять "лишние" талоны на крупы, сахар, масло, чай. Причем, и подделывали их гораздо чаще обычных, которые можно было отоварить обычными продуктами.

Именно такая "валюта" сохранилась дома у ростовчанина. И, наконец, он решил расстаться с ней за цену 300 бутылок водки (если брать за образец цену в 400 рублей).

По словам сотрудников пресс-службы сайта объявлений "Авито", также ростовчане вовсю торгуют советскими талонами на хлеб, сахар, мыло и вино. Однако аппетиты у них поскромнее гордого обладателя талона на беленькую.

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