Житель Ростова-на-Дону обманул друзей на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-17T13:46:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Батайска, которого подозревают в мошенничестве. Он обвел вокруг пальца своих знакомых, а те решили привлечь его к ответственности.

- В отдел полиции Первомайского района обратились трое местных жителей и сообщили, что они стали жертвами обмана, - рассказали в правоохранительных органах. - Двум потерпевшим подозреваемый предложил свою помощь в получении водительских прав без сдачи экзаменов. За содействие потерпевшие перевели на банковский счет злоумышленника деньги, однако он так и не выполнил своих обещаний и перестал выходить на связь.

Другому приятелю фигурант предложил продать его автомобиль. Машину он действительно сбыл, а вот деньги оставил себе. Теперь жителю Батайска грозит до пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.