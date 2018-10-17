2018-10-17T14:05:41+03:00
Происшествия

В Ростове в хостеле мужчина, похитив кошелек, закопал деньги в землю

Теперь он фигурант уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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Полицейские раскрыли кражу денег у посетительницы хостела. Как рассказали в правоохранительных органах, женщина потеряла свой кошелек, а когда кинулась, нигде не смогла его найти.

- На самом деле она выронила кошелек с деньгами в коридоре, - рассказали стражи порядка. - Это заметил ее сосед и подобрал портмоне. Своему знакомому он сказал, что отдаст находку администратору.

Но мужчина решил оставить деньги себе. Он переложил тысячу рублей в карман, кошелек выбросил, а остальную сумму спрятал в бутылку, которую закопал. Откапывать пришлось уже в присутствии полицейских, которых вызвала посетительница. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. На время расследования уголовного дела ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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