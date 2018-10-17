2018-10-17T14:40:08+03:00
Происшествия

В Ростовской области водитель, сбивший троих пешеходов, находился под наркотиками

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МВД России по РО
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Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего водителя ВАЗ-21120, который сбил троих пешеходов, переходивших дорогу по зебре. Трагедия случилась поздно вечером 15 октября на трассе Новошахтинск - Майский.

- Подозреваемый, превысив безопасную скорость движения, наехал на троих пешеходов, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. - В результате ДТП 38-летняя женщина и 43-летний мужчина погибли на месте, еще одна пострадавшая с полученными телесными повреждениями была госпитализирована.

Изначально сообщалось, что из-за участке дороги, где случилась авария, велись ремонтные работы и отсутствовали дорожные знаки и разметка «Пешеходный переход», но позже выяснился еще один факт - водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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