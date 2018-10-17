2018-10-17T15:50:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ученые ДГТУ исследуют биоматериалы для имплантации

Работа проводится при участии профессора Сиднейского университета
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУФото: предоставлено пресс-службой ДГТУ
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В Ростове-на-Дону команда ученых разрабатывает методики создания биосовместимых материалов, необходимых для глазного и зубного протезирования. Технологию долговечных имплантатов, которые не будут отторгаться организмом, разработают, анализируя взаимодействие имплантата с окружающими тканями. Сообщается, что это первое такого рода комплексное исследование. Известно, что его проведут в рамках мегагранта Правительства РФ. В течение трех лет ДГТУ будет получать бюджетное финансирование в размере 90 млн рублей. В состав научного коллектива, который возглавил профессор Сиднейского университета с мировым именем Майкл Свэйн, вошли студенты, аспиранты, сотрудники ДГТУ и ведущих вузов Ростова-на-Дону, а также эксперты в области медицины из Москвы и Санкт-Петербурга. Параллельно специалисты займутся и математическим моделированием механического поведения импланта, здорового зуба и прилегающих тканей ротовой полости. Результаты могут быть использованы как в восстановительной офтальмологической хирургии, так и в реставрационной стоматологии.

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

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