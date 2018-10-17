2018-10-17T16:44:00+03:00
Общество

В таганрогской гимназии сократили уроки из-за начала отопительного сезона

За окном стоит теплая осень
Илья БОГОМОЛОВ
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Гимназия № 15 в Таганроге.Гимназия № 15 в Таганроге.Фото: Яндекс.Карты
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Нет отопления - плохо. Есть отопление - тоже плохо. В Таганроге родители учеников Мариинской гимназии бьют тревогу - в классах так жарко, что детям становится дурно. В результате в учебном заведении сократили уроки - вместо положенных 45 минут, ребята занимаются по полчаса.

По словам возмущенных родителей, температура в классных комнатах превышает 30 градусов тепла. Все дело в том, что отопление в гимназии, как в социальном объекте, включили в срок, а дневная температура воздуха в городе все еще держится на уровне 20-22 градусов. Вероятно, в котельной, к которой подключена школа, можно и снизить уровень обогргева, но вместо этого администрация решила сократить уроки.

В социальных сетях возмущенные горожане ругают чиновников и требуют найти разумный выход из ситуации.

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