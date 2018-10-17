2018-10-17T16:58:13+03:00
Здоровье

Осталось чуть меньше месяца до окончания голосования в проекте «Клиника года - 2018»!

Наталья Веснина
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РекламаРекламаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России этот конкурс проводится с 2014 года, и Ростов-на-Дону не в первый раз принимает в нем участие. Вместе с жителями города мы выбираем лучшие лечебные учреждения. Одна из главных целей проекта - сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя и узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов.

В проекте «Клиника года» вы можете проголосовать за лучшие медицинские учреждения Ростова и области, найти статьи о здоровье, передовых услугах клиник, советы и рекомендации, принять участие в фотоконкурсе «Улыбайся, Ростов!».

Посетители сайта KP.RU выбирают лучших в нескольких номинациях: в сфере стоматологии, репродукции, оказания диагностических услуг, организации и обслуживания пациентов, многопрофильные и ветеринарные клиники, лучшие учреждения в административных центрах Ростовской области.

Поделитесь с нами своим мнением, кто из претендентов достоин звания «Лучшая клиника года», проголосуйте за самых достойных! ОСТАВИТЬ ГОЛОС

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