«Платье - мечта»: невеста Баскова продемонстрировала секси-образ

СЕГОДНЯ 17:06 2018-10-17T17:06:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Что ни фото - тысяч лайков. Речь идет о невесте «Золотого голоса России» Николае Баскове Виктории Лопыревой. Модель из Ростова-на-Дону служит для многих эталоном красоты и стиля, о чем ей не устают сообщать фанаты. И пример этому очередной снимок, на котором белокурая красавица появилась в платье розового цвета, которое идеально сидит по фигуре.

- Вика, я залипла на фото. Ну оооочень хороша, - написала одна из подписчиц «Мисс Россия».

- Такой нежный и женственный образ! - согласна в комментариях с ней другая.

- Да это не фотография, а настоящий портрет умной, красивой, успешной и стильной леди! Ваша улыбка обезоруживает! - рассыпался в комплиментах третий участник дискуссии. -- Всегда такая женственная и элегантная!!! Умница! Многим девушкам стоит брать пример с тебя!

lopyrevavika Attending the @bulgariofficial event with my lovely @deborahhung and @stephenhunghk Thank you guys to stay one more day for me to spend together Love you! V (wife #2)

Кто-то писал: «Настоящая Barbie» и «Платье-мечта».

Но некоторые не прекращают попыток выяснить, находится ли Виктория в интересном положении: «Зачем прятать животик, если все пишут о вашей беременности? Поздравляем с этой новостью!». Однако каким-либо образом отвечать на провокацию красавица не стала.