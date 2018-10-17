2018-10-17T17:09:58+03:00
Общество

Получи подписку на "Комсомольскую правду" в подарок!

Наталья Веснина
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С 15 октября по 15 декабря 2018 года во всех почтовых отделениях города и области будет проходить интересная акция «Подключись к TELE2 и получи подписку на 6 месяцев в подарок»!

В акции сможет принять участие каждый, кто купит sim-карту TELE2 и подключит в этот период тарифный план «Мой онлайн».

В подарок абонент сети получит полугодовую подписку на газету «Комсомольская правда» с самыми свежими новостями из жизни региона, подробной телепрограммой, полезными советами и обзорами. Если вы уже получаете «Комсомольскую правду», то подписку можно оформить на своих родных и близких. Особенно приятно будет подписать родителей, бабушек и дедушек.

Подписка оформляется с 1 января 2019 года. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (863) 306-11-64.

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