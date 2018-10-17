«Всероссийская богиня»: «Мисс Россия» сразила подписчиков жарким фото
В социальных сетях «Миссис Россия» Татьяна Котова пообещала поклонникам чаще выкладывать снимки.
- Люди, которые ежедневно пишут в Инстаграм по несколько постов и еще больше сториз - как они это делают? - задалась вопросом красавица, - ведь некоторые даже по дороге на работу найдут интересный контент и напишут к нему интереснейшую историю! А я? А я буду исправляться и стараться чаще выкладывать фото.
И пожелала подписчикам «побольше фантазии и времени, чтобы делиться своей жизнью друг с другом». Однако не все оценили порыв красотки.
- Тань, не надо. Ты лучше не трать время на соцсети, а побольше живи реалом. Ведь проживешь не успев многое, потратив время на чужих, - посоветовал ей один из них.
Однако больше заинтересовались жарким фото певицы.
- Плакаты с Вашей фотографией можно зимой размещать в комнате в качестве дополнительного источника обогрева и освещения! - предложил один из фанатов.
Другой с ним солидарен: «Такие теплые фото всегда! Спасибо, Танюша, за хорошее настроение! С Вами и новый день начинать легче. Люблю такие сочные фотографии».
А еще один назвал уроженку Ростовской области «Всероссийской богиней».