«Всероссийская богиня»: «Мисс Россия» сразила подписчиков жарким фото

СЕГОДНЯ 17:29 2018-10-17T17:29:57+03:00

Красавицу Татьяну Котову просят жить реалом, а не тратить время на соцсети

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В социальных сетях «Миссис Россия» Татьяна Котова пообещала поклонникам чаще выкладывать снимки.

- Люди, которые ежедневно пишут в Инстаграм по несколько постов и еще больше сториз - как они это делают? - задалась вопросом красавица, - ведь некоторые даже по дороге на работу найдут интересный контент и напишут к нему интереснейшую историю! А я? А я буду исправляться и стараться чаще выкладывать фото.

И пожелала подписчикам «побольше фантазии и времени, чтобы делиться своей жизнью друг с другом». Однако не все оценили порыв красотки.

- Тань, не надо. Ты лучше не трать время на соцсети, а побольше живи реалом. Ведь проживешь не успев многое, потратив время на чужих, - посоветовал ей один из них.

kottova Люди, которые ежедневно пишут в Инстаграм по несколько постов и ещё больше сториз - как они это делают?

Однако больше заинтересовались жарким фото певицы.

- Плакаты с Вашей фотографией можно зимой размещать в комнате в качестве дополнительного источника обогрева и освещения! - предложил один из фанатов.

Другой с ним солидарен: «Такие теплые фото всегда! Спасибо, Танюша, за хорошее настроение! С Вами и новый день начинать легче. Люблю такие сочные фотографии».

А еще один назвал уроженку Ростовской области «Всероссийской богиней».