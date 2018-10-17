2018-10-17T17:42:50+03:00
Общество

«Кругом разврат!»: Жену Диброва осудили за смелый снимок

Поклонники пристыдили многодетную мать в Инстаграм
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники пристыдили многодетную мать. Фото: Инстагарм Полины Дибровой.Поклонники пристыдили многодетную мать. Фото: Инстагарм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия» Полина Диброва шокировала поклонников своим смелым снимком. На нем многодетная мать и жена известного российского телеведущего стоит в позе, которую поклонники посчитали неприличной.

- Залезла на крышу сегодня. Стало видно абсолютно все, - подписала она фотокарточку.

Однако народ не разделил радости с красавицей.

- Жаль,что Вы не увидели сегодняшнюю трагедию, - написал ей один из подписчиков, вероятно, намекая на то, что пост мог быть о ней.

polinadibrovapolinadibrova
Залезла на крышу сегодня. Стало видно абсолютно все
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Но были и совсем негативные: «Ну и ноги: 45-й размер похоже», «Совсем с ума посходили! Кругом разврат! Позор!».

На самом деле, это уже не первая фотокарточка, которая подвергается критике. Было дело, когда Полину засыпали негативными комментариями после фото на пляже, где в присутствии детей она загорала с оголенной грудью, или в день траура опубликовала фото и поздравления с годовщиной свадьбы.

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