Полиция объявила в розыск 13-летнюю Викторию Помазкову

СЕГОДНЯ 17:49 2018-10-17T17:52:33+03:00

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Полиция донской столицы распространила официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. В розыск объявлена 13-летняя Виктория Помазкова, которая ушла из дома 16 октября, после чего перестала выходить на связь. До настоящего времени о местонахождении школьницы ничего неизвестно.

- Приметы Виктории: на вид 13 лет, рост 164 см, волосы каштанового цвета, глаза зелено-карие, - говорится в сообщении ГУ МВД России по РО. - В день исчезновения была одета: в спортивную кофту красного цвета, черные брюки и кроссовки.

Ранее в социальных сетях писали, что девочка пропала по дороге в школу, тревогу подняли родители, когда выяснилось, что ее не было на уроках.

ВНИМАНИЕ!

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (863) 254-28-11, 8 (863) 249-45-20 или 02.