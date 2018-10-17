Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с алиментами старшей дочери

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-17T17:55:37+03:00

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Вот уже несколько дня в Интернете муссируется скандал. Вокруг футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Знающие уверяют, что он якобы задолжал старшей дочери алименты на кругленькую сумму. При этом сейчас Дмитрий уже в третьем браке с вице- «Мисс Россия» Анастасией из города Сальска Ростовской области, которая родила спортсмену еще одну дочь всего несколько месяцев назад. В итоге, Дмитрий опубликовал счастливый снимок своей новой семьи и написал:

- Так всегда было и будет, когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет. Одно из моих правил - не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно. Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребенком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя. Я все.

tarasov23 Так всегда было и будет, когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги

А после этого добавил:

- Попрошу Вас, не знающих нас лично, не лезть туда, куда не следуют и заниматься своей жизнью и воспитанием своих детей. Они в этом нуждаются больше всего, чем незнакомый Вам человек, о вымышленной ситуации которого Вы знаете исключительно из желтых СМИ. У меня все прекрасно и Вам желаю того же: гармонии, любви и успехов.

Многие оценили довольно резкий пост-обращение экс-супруга Ольги Бузовой, поставив меньше, чем за сутки почти 57 тысяч лайков. Но некоторые продолжили дискутировать на тему, но уже в комментариях.