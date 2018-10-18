2018-10-18T09:47:00+03:00
Звезды

Баста перенес концерт из-за трагедии в Керчи

Известный ростовчанин и его коллеги скорбят вместе со всей страной
Илья БОГОМОЛОВ
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Баста скорбит со всей страной.Баста скорбит со всей страной.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Известный рэпер Баста отреагировал на теракт в Керчи. На своей странице в соцсети артист из Ростова-на-Дону опубликовал полностью черное изображение в знак скорби о жертвах трагедии. Но это не все.

В связи с трауром рэпер перенес свой концерт концерт в Мурманске. Выступление, которое должно было состоятся завтра, 19 октября, теперь намечено на 23 число. Другие артисты лейбла "Газгольдер" T-fest и MATRANG поступили так же.

- Мы выражаем соболезнования родным и близким пострадавших и жертв жуткой трагедии в Керчи, - сообщает творческое объединение "Газгольдер", комментирую перенос выступлений.

bastaakanogganobastaakanoggano
Баста
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Напомним, около полудня 17 октября вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах учебного заведения из помпового ружья, а потом покончил жизнь самоубийством.

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