Баста перенес концерт из-за трагедии в Керчи
Известный рэпер Баста отреагировал на теракт в Керчи. На своей странице в соцсети артист из Ростова-на-Дону опубликовал полностью черное изображение в знак скорби о жертвах трагедии. Но это не все.
В связи с трауром рэпер перенес свой концерт концерт в Мурманске. Выступление, которое должно было состоятся завтра, 19 октября, теперь намечено на 23 число. Другие артисты лейбла "Газгольдер" T-fest и MATRANG поступили так же.
- Мы выражаем соболезнования родным и близким пострадавших и жертв жуткой трагедии в Керчи, - сообщает творческое объединение "Газгольдер", комментирую перенос выступлений.
Напомним, около полудня 17 октября вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах учебного заведения из помпового ружья, а потом покончил жизнь самоубийством.