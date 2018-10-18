В центре Ростова-на-Дону отремонтированный дом сыпется на головы прохожим

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-18T10:10:46+03:00

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Ростовчанин в социальной сети пожаловался на штукатурку, падающую на прохожих со здания в центре города. Оно находится на пересечении переулка Семашко и Большой Садовой, напротив мэрии.

- Недавно отремонтировали дом, и это результат некачественного ремонта - фрагменты штукатурки падают прямо на людей. Переходите аккуратно мимо этого здания! - пишет очевидец, подкрепляя свои слова фотографией разрушающегося карниза здания.

- Я живу в этом доме. Бюджет ушел, а ремонта нет, только "косметику" навели. И за капремонт денег берут по косарю. За что? За то, что вся эта лепнина сыпется мне на балкон?! - возмущается в комментариях ростовчанка Дарья.

Напоним, недавно плата за капитальный раемонт в Ростовской области выросла. Новый тариф появится в тех квитанциях, которые принесут жителям многоквартирных домов в начале ноября.