В Ростове-на-Дону нашли пропавшую 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-18T11:40:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону happy end закончилась история с 13-летней школьницей, которая пропала во вторник, 16 октября. Известно, что об исчезновении девочки-подростка в полицию сообщила ее мать. Она сообщила, что самостоятельно не смогла отыскать дочь.

В итоге к делу подключились полицейские. Как рассказали в главном Управлении МВД России по региону, стражи порядка опросили одноклассников, друзей и знакомых ребенка, а также всех, кто общался с ней накануне исчезновения.

Кроме того, ориентировки с приметами были переданы патрулирующим нарядам полиции. К делу подключились соцсети и волонтеры. В итоге, пропавшую обнаружили на одной из улиц города сотудники угоовного розыска. В ведомстве добавили, что здоровью ученицы ничего не угрожает.

- Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с несовершеннолетней в целях недопущения повторных уходов из дома, - добавили в донском главке.