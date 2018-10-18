Похудеть, чтобы жить

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-18T11:48:52+03:00

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Для тех, кто заботится о своем здоровье и не хочет болеть, в феврале 2018 года на базе Дорожной клинической больницы, которая вот уже более 100 лет славится своей медициной, создан специальный профилактическо-реабилитационный центр «Гармония равноВЕСиЯ». Он расположен в экологически чистом районе Батайска и приглашает всех желающих восстановить свое здоровье, очистить организм, вернуть бодрость духа и просто отдохнуть с пользой для себя.

Отдельный уютный корпус с современным ремонтом и комфортными интерьерами напоминает санаторий. Центр оснащен лучшим современным и высокотехнологичным оборудованием экспертного класса. Высококлассные специалисты - эндокринолог, диетолог, физиотерапевт, рефлексотерапевт, психолог - проведут полное обследование, чтобы составить индивидуальный план очищения и восстановления. О том, кому и как помогают в этих стенах, рассказали руководитель Центра метаболических нарушений и медицинской реабилитации «Гармония РавноВЕСиЯ» Лала Юрьевна Шабанова и завотделением Татьяна Андреевна Левашова.

- Лала Юрьевна, почему возникла необходимость создать специальный центр на базе ДКБ?

- Дорожная клиническая больница - медучреждение с огромным опытом работы. Лечебную помощь пациенты получают в достаточном объеме, а вот в профилактическом направлении есть большой задел для роста. Поэтому родилась идея организовать специальное отделение, где пациенты могли бы поддерживать свое здоровье в тонусе.

В центр «Гармония равновесия» приходят люди, которые вроде бы в целом здоровы и не имеют диагнозов, но их что-то беспокоит: дискомфорт, бессонница, депрессия, склонность к полноте, выпадение волос, плохая кожа и другие моменты. Все это сигналы, которым многие не придают большого значения. Либо нет на себя времени, либо понимания, что дальше будет только хуже. К участковому терапевту с такими жалобами обращаться нецелесообразно, а вот к нам - пожалуйста. Нужно приходить к тому, чтобы человек не лечился от болезней, а учился быть здоровым. Мы готовы вас этому научить!

- Татьяна Андреевна, расскажите подробнее о программах.

- Наше отделение имеет два направления работы: первое - это профилактика, оздоровление, очищение, снижение веса и второе - реабилитация. В обоих случаях реализуем комплексный подход. В ходе наших оздоровительных программ работа идет непосредственно с клеткой: в каждом конкретном случае мы разбираемся с помощью лабораторных исследований и диагностики, какой именно сбой произошел в организме, и помогаем наладить его нормальную работу.

Нами разработано 16 оздоровительных детокс-программ по очищению печени, сосудов, суставов, восстановлению женского и мужского здоровья, помощи при аллергии, эндоэкологической реабилитации по Левину, а также программы лечебного голодания и снижения веса. Центр оснащен современной физиотерапевтической базой. Пациенту предлагается большое количество процедур: водолечение, теплолечение, различные виды профессиональных массажей, лечебное обертывание, гидроколонотерапия, глубокий лимфодренаж, душ Шарко, кедровая бочка, магнитотерапия, лазеры и многое другое. В большинство программ включены рефлексотерапия в виде иглоукалывания, а также поддержка клинического психолога. Нам важно, чтобы человек сохранял мотивацию к здоровому образу жизни после того, как покинет наш центр.

Что касается реабилитологии, то это направление работает у нас не так давно, но уже показало положительные результаты. Речь идет о нейро-, кардио -, уро- и травматологической реабилитации. Мы принимаем у себя пациентов после нарушения мозгового кровообращения (инсультов), грыж, протрузий, различных травм, артрозов, дробления камней, удаления аденомы. После лечения, которое пациент получил по факту своего заболевания, необходимо закрепить результат - именно этим мы и занимаемся в нашем центре.

- Лала Юрьевна, какие оздоровительные программы порекомендуете?

- Людям любого возраста, включая детей, прямо показана краткосрочная программа «Детокс печени». Она длится 3 дня, и ее очень любят наши пациенты. Приехав к нам в пятницу днем, вы выпишитесь в воскресенье совершенно другим человеком. За это время мы сделаем УЗИ брюшной полости, кардиограмму, биохимические анализы, а дальше подключим всю мощь физиотерапевтической помощи, в которую входят 17 процедур. Все это в комфортных условиях, поэтому попутно снимаются стрессы и усталость.

Также порекомендовала бы всем пройти наши программы «Мужской детокс» и «Женский детокс», в ходе которых мы нормализуем гормональный обмен в организме пациента. Мужчины зачастую просто не знают, какой у них уровень тестостерона, а женщины редко посещают гинеколога. Поможем, подскажем, подлечим! Не забывайте, что гормональные сбои зачастую ведут к ожирению, когда нарушаются все метаболические процессы.

На правах рекламыФото: Юлия ЛАНДЫШ

- Татьяна Андреевна, многие ли к вам обращаются, чтобы пройти специальную программу похудения?

- Чаще всего люди решаются худеть не потому, что им плохо, а потому что некрасиво. Но ожирение - это не просто эстетическая и социальная проблема, а еще и реальная угроза для здоровья человека. Так что, если вы ищете мотивацию для снижения веса, то она очень проста: похудеть, чтобы жить! В нашу программу обязательно входит помощь клинического психолога, который работает с каждым пациентом.

Мне запомнился 38-летний пациент, который попал к нам на 20-дневную программу похудения с весом 222 кг, а ушел 186 кг. Он не мог прийти своими ногами в отделение - его привезли. После выписки он позвонил мне, абсолютно счастливый, и сказал: «Наконец-то, можно водить машину, и живот не упирается в руль!» За компанию с ним был друг 160 кг, который похудел до 147 кг. Мы вместе порадовались, но это только начало пути. Предстоит еще очень большая работа по нормализации веса.

Девиз нашего отделения: мы не бросаем своих пациентов. После выписки находимся на связи и готовы оказывать дальнейшую поддержку. Один раз в месяц такой пациент может прийти и получить бесплатную консультацию. Главное, что за период нахождения в нашем центре мы меняем правила жизни пациента относительно питания, сна, воды, движения, разгрузочных дней. Его задача - придерживаться их в дальнейшем. Лишний вес часто возникает просто от недосыпа или недоедания. Человек полнеет не потому, что он все время ест, а потому что ему некогда есть. Нужно пообщаться со специалистом, чтобы понять, в чем проблема.

- Лала Юрьевна, отдельно стоит сказать о программе лечебного голодания. Кому она показана?

- Человек должен прийти к этому самостоятельно. Нельзя голодать для похудения! Можно делать это для того, чтобы получить заряд дополнительной энергии. Ведь во время лечебного голодания выключается процесс пищеварения, и организм не тратит на него силы, за счет чего появляется небывалое ощущение подъема. Однако я бы предостерегла тех, кто понимает лечебное голодание просто как отказ от пищи. Не пытайтесь заниматься этим самостоятельно в домашних условиях! Процессы лечения голодом требует активного выведения интоксикации с помощью физиопроцедур и серьезного терапевтического контроля в условиях стационара. Программа лечебного голодания в нашем центре имеет продолжительность 6, 13 и 20 дней. Все это время пациент находится под наблюдением.

- Татьяна Андреевна, что собой представляет эндоэкологическая реабилитация по Левину?

- Если детокс различных органов и систем имеет узкую направленность, то эта программа помогает перезагрузить весь организм. Она включает большой комплекс физиотерапевтических процедур: массажи, кедровые бочки, лимфодренажи, прессотерапия, обертывания, антиоксидантная терапия, противопаразитарные мероприятия и другие. Люблю эту программу и советую пройти ее всем, кто достиг 45 лет. К этому возрасту происходит гормональная перестройка, накапливается целый комплекс проблем: болят суставы, возникают запоры, депрессии и множество других неприятностей. Организм устал, накоплена интоксикация, и ему нужно помочь. Эндоэкологическая реабилитация - то, что нужно в такой ситуации. Программа имеет продолжительность 6 и 13 дней в зависимости от тех задач, которые ставятся.

- Лала Юрьевна, с чего лучше начать заботу о своем организме?

- Начните ее со звонка в наш центр! По телефону мы проведем предварительную консультацию и сориентируем, как быть дальше. Здесь важно все: возраст, состояние здоровья, принимаемые лекарства. Не ставьте себе диагноз самостоятельно - обратитесь за помощью к профессионалам. Кроме того, для наших пациентов проводятся ознакомительные бесплатные лекции в Ростове-на-Дону по вторникам в 15.00 по адресу ул. Варфоломеева, 92а, куда могут прийти все желающие. В Батайске такие встречи проходят по четвергам в 10.30. Перед вами выступают врачи эндокринолог, гастроэнтеролог, диетолог и реабилитолог. Посетить нашу лекцию - это хороший старт для того, чтобы понять, куда двигаться дальше на пути к оздоровлению. Заходите на наш сайт центр-восстановления.рф прямо сейчас, не откладывая здоровье на завтра!

8-952-573-91-00, 8(863) 266-37-09 -эндокринное отделение;

8-928-522-34-50 - отделение метаболических нарушений и медицинской реабилитации.

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